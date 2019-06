Confermato! La versione estesa di Avengers: Endgame anche in Italia

Come anticipato dai fratelli Russo, la nuova versione (o estesa) di Avengers: Endgame debutterà anche nei cinema italiani a partire dalla prossima settimana: lo conferma ufficialmente la divisione italiana della Walt Disney Pictures.

La divisione italiana della Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un poster promozionale - con la dicitura "Vi Amiamo 3000", naturalmente - per promuovere questa re-release del cinecomic dei record prodotto dai Marvel Studios e darà la possibilità ai propri fan di vedere di nuovo il film sul grande schermo "prima che finisca la sua corsa nelle sale".

Avengers: Endgame sarà presentato al cinema con alcune novità rispetto alla versione distribuita nelle sale cinematografiche lo scorso aprile: innanzitutto un'introduzione speciale dei fratelli Joe & Anthony Russo, una sequenza eliminata dal montaggio principale ed ora integrata nella pellicola (ma, specifica la Disney, non "definitiva" e che, secondo i rumor, riguarderebbe Hulk) e, infine, uno sneak peek speciale di Spider-Man: Far From Home, il quale debutterà nei cinema italiani il prossimo 10 luglio.

L'evento, denominato "Ritorno al cinema", sarà presentato solo in alcune sale a livello nazionale (una lista dei cinema che aderiranno sarà svelata dalla Disney nei prossimi giorni) e, soprattutto, a partire da giovedì 4 luglio.

Chissà se questa re-release permetterà al cinefumetto di superare gli incassi mondiali di Avatar...