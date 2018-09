Confermato! Jason Todd apparirà nel serial della DC, Titans

Il personaggio di Jason Todd sarà ancora Robin in Titans, la nuova serie tv in live-action della DC Comics. Questo è quanto rivela IGN in esclusiva, rilasciando alcune foto ufficiali, che vi proponiamo dopo il salto.

Infatti è confermato che, in questa nuova serie, Jason Todd sarà ancora Robin e non Cappuccio Rosso. Nelle foto lo vediamo "scontrarsi" con Dick Grayson, il "Robin" protagonista di questo serial della DC, interpretato da Brenton Thwaites. Todd, invece - che come vedete è identico, nel look, a Grayson - sarà interpretato dall'attore Curran Walters.

I due ex-alleati di Batman si 'scontreranno', chiaramente, e come svela lo showrunner Greg Walker, il loro conflitto sarà una parte importantissima dello show: "Queste foto mostrano la tensione e l'energia che troveremo tra i due. E' come incappare nel nuovo fidanzato della tua ex ragazza, senza la tensione sessuale. Vedrete Dick Grayson soffrire quando vedrà un altro Robin e come questo sia differente da lui, e come il suo rapporto con 'papà' sia diverso.".

Titans è la prima serie originale live-action del servizio dedicata ai Teen Titans e che vedrà protagonisti Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter).

La serie è supervisionata da Geoff Johns, Akiva Goldsman e Greg Berlanti, e oggi sappiamo anche la data d'uscita del progetto: il 12 ottobre, con un'anteprima mondiale fissata invece il prossimo 3 ottobre al New York Cominc-con.