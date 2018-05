Confermato! Jamie Foxx sarà Spawn nel nuovo film di Todd McFarlane

Dopo le voci di corridoio di tutti questi mesi, il sito Deadline ha confermato che l'attore Premio Oscar Jamie Foxx ha firmato ufficialmente per interpretare il personaggio di Spawn nel reboot cinematografico firmato da Todd McFarlane.

Jamie Foxx, che si è definito un fan da anni, interpreterà il personaggio di Al Simmons/Spawn. Il film sarà il primo di una trilogia cinematografica pianificata dalla Blumhouse; questo reboot non sarà una storia di origini per il personaggio e Todd McFarlane lo ha paragonato, come tono, ad Allucinazione Perversa del 1990.

"Jamie è venuto nel mio ufficio cinque anni fa con un'idea su Spawn e ne abbiamo parlato" ha spiegato McFarlane "Non l'ho mai dimenticato e quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura, avevo in mente il suo volto come punto di riferimento. Quando ho iniziato a sviluppare il progetto, ho parlato con i miei agenti e, iniziando il casting, ho detto loro che avrei proposto il ruolo prima a Jamie e finché non avesse rifiutato, non avrei voluto pensare ad un altro attore per la parte. Fortunatamente nemmeno lui si era dimenticato e mi ha detto 'ok, facciamolo'."

"Qualche anno fa sono voluto in Arizona per incontrare il creatore di uno dei personaggi a fumetti migliore del mondo" ha confermato Jamie Foxx "Gli ho spiegato che volevo interpretare Spawn e che non c'era alcun attore che lo avrebbe interpretato meglio di me, e che avrebbe interpretato duramente per la parte... e ora ho quell'opportunità!".

"Siamo eccitati che Jamie Foxx sia a bordo del progetto nei panni di Spawn. E' un attore incredibile ed un grosso fan del fumetto originale" ha commentato il produttore Jason Blum.