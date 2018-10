Confermato! James Gunn sta scrivendo il nuovo Suicide Squad

Ieri, come un fulmine a ciel sereno (anche se piuttosto telefonato, in realtà), è stato svelato che la Warner Bros. Pictures era in trattative con James Gunn per scrivere e potenzialmente dirigere un nuovo film del franchise di Suicide Squad.

Ora la Warner sembra abbia confermato al sito Polygon la notizia. Lo studio ha confermato, dunque, che James Gunn sta scrivendo un nuovo film della saga di Suicide Squad ma non menziona affatto la possibilità che sia lui a dirigerlo. La Warner e Gunn hanno un "passato" insieme, in quanto il filmaker ha scritto i primi due film in live-action dedicati a Scooby-Doo.

Secondo i report, il film che sta scrivendo Gunn non sarebbe un sequel del primo film quanto "qualcosa di nuovo" ma sempre con gli stessi personaggi; infatti, secondo alcune speculazioni, è possibile che possa addirittura esserci un recasting (totale o parziale) di questi personaggi. Suicide Squad 2 era stato sviluppato da Gavin O'Connor ma, stando alle ultime voci, avrebbe abbandonato il progetto quando la Warner ha deciso di dare priorità allo spin-off Birds of Prey, la cui trama era piuttosto simile a quella scritta da lui per il sequel del film uscito nell'estate del 2016.

James Gunn ha collaborato con i Marvel Studios come sceneggiatore e regista dei due Guardiani della galassia, ed ha prodotto Avengers: Infinity War ed il prossimo Avengers. Dopo una controversia legata ad alcuni tweet in cui scherzava su temi pesanti come pedofilia e stupri, Gunn è stato licenziato da regista del terzo episodio direttamente dalla Disney. Nonostante questo, la Marvel ha intenzione di utilizzare, quantomeno, il suo script.