Confermato! In Star Wars: Gli Ultimi Jedi NON ci sarà il personaggio di...

Da un po' di tempo giravano voci sulla possibile presenza di uno specifico personaggio, molto famoso, in Star Wars: Gli ultimi Jedi . Un personaggio dellache, però, non ci sarà. La notizia è ufficiale. Volete sapere di chi si tratta?

Attenzione possibile Spoiler

E' il Lando Calrissian interpretato da Billy Dee Williams. Le voci su un possibile cameo dell'attore nei panni del suo iconico personaggio si sono susseguite negli scorsi mesi e dunque era plausibile pensare che, alla fine, almeno una "capatina" l'avrebbe fatta. Invece, sembra che non sarà così.

Nella trilogia originale Lando venne introdotto ne L'Impero Colpisce Ancora ma ora è stato confermato che, almeno in Star: Wars: Gli Ultimi Jedi, il personaggio fan favorite non ci sarà.

La notizia l'ha data il regista, Rian Johnson, che ha confermato il fatto di non aver mai nemmeno preso in considerazione l'eventualità di far tornare Lando nel suo film. Ecco cosa ha spiegato a EW:

"No, non l'ho mai considerato. E non voglio dare false speranze ai fan. Lui non è mai stato nel film e non mi è mai passato per la mente di inserirlo. Voglio dire, io adoro il personaggio. Sarebbe stato divertente vederlo, ma non è qualcosa che può avere spazio in questa storia."

Fair enough, Rian!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva al cinema il prossimo 13 dicembre!