Confermato! Emily Blunt è nel cast di Jungle Cruise

Questa notte vi abbiamo svelato che c'era la possibilità di vedere l'attrice Emily Blunt di entrare a far parte del cast del nuovo film targato. Dopo nemmeno 24 ore arriva la conferma da parte dell'autorevole

Variety conferma che Emily Blunt ha accettato di salire a bordo del progetto e affiancare il protagonista, interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson. Ispirata all'attrazione dei parchi giochi Disneyland, Jungle Cruise sarà diretto da Jaume Collet-Serra.

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), mentre la versione più recente è stata riscritta da Michael Green (Logan - The Wolverine, Blade Runner 2049). Oltre ad esserne il protagonista, Johnson produrrà il film insieme ai suoi due partner della Seven Bucks Productions, Dany Garcia e Hiram Garcia, oltre che a Beau Flynn, John Davis e John Fox.

Inizialmente la Disney mise in cantiere un film basato sulla famosa attrazione affidando la sceneggiatura a Al Gough e Miles Millar (Spider-Man 2). Successivamente, ha messo in cantiere un nuovo film con Tim Allen e Tom Hanks protagonisti. Nessuna delle due versioni ha mai visto la luce del sole.

Jungle Cruise è solo l'ennesimo film basato su di un'attrazione di Disneyland. Ricordiamo, prima di questo, The Country bears - I favolorsi, La Casa dei Fantasmi, Tomorrowland - Il mondo di domani, Mission to Mars e, ovviamente, la saga dei Pirati dei Caraibi.

Per la Blunt è la terza collaborazione con la Disney dopo il musical Into the Woods ed il prossimo Mary Poppins Returns.