Confermato Bad Boys 3: il film con Will Smith e Martin Lawrence uscirà nel 2020

Finalmente lo stallo riguardante il futuro di Bad Boys 3 si è sbloccato, e la Sony ha confermato che il sequel con Will Smith e Martin Lawrence arriverà nel 2020.

Dopo che nel 2017 la pre-produzione del film fu interrotta, adesso la compagnia prevede di iniziare a girare nel 2019 con un nuovo cast tecnico.

Niente più Joe Carnahan ovviamente, il primo regista cui era stato originariamente affidato il progetto, che insieme a David Guggenheim aveva anche realizzato la sceneggiatura. Il nuovo copione è stato scritto da Chris Bremner e sarà diretto dal duo di registi belgi formato da Adil El Arbi e Bilall Fallah.

L'unica cosa mantenuta ad oggi del vecchio progetto è il titolo, Bad Boys For Life, e naturalmente l'iconica coppia di protagonisti formata da Lawrence e Smith: quest'ultimo addirittura girerà le scene per Bad Boys 3 prima degli altri due sequel in cui sarà coinvolto, ovvero Suicide Squad 2 e Bright 2.

La saga è partita nel 1995 con il Bad Boys diretto da Michael Bay, che incassò oltre $140 milioni partendo da un budget di $19 milioni. Il film segnò l'inizio del cinema bombastico del regista e lanciò definitivamente la carriera di Smith. Il sequel Bad Boys 2 arrivò nel 2003, sempre diretto da Bay, che ebbe a sua disposizione un budget di $130 milioni (in pratica gli incassi totali del primo film). In proporzione, però, il film non fece bene come il capitolo originale, dato che incassò "solo" $273 milioni.