Confermato: Assassinio sul Nilo arriverà nei cinema nel 2020

Come già anticipato nei giorni passati, il The Hollywood Reporter ha confermato che l'uscita di Assassinio sul Nilo è stata posticipata di un anno.

Questo posticipo della release di Assassinio sul Nilo è dovuto all'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures. Come saprete, l'acquisizione sarà finalizzata entro gennaio 2019, il che vuol dire che la Disney sta iniziando a "mettere mano" sui progetti della Fox e a decidere le loro date di uscita.

In vista della finalizzazione dell'accordo, naturalmente, Assassinio sul Nilo è stato posticipato. Il film di Kenneth Branagh era atteso nei cinema per il 20 dicembre 2019, lo stesso slot della release di Star Wars - Episodio IX, un film distribuito dalla Walt Disney Pictures. Chiaramente, la Disney ha deciso di posticipare l'uscita della pellicola di Branagh ad una data più sicura, lontana da altre release della Casa di Topolino: dunque il sequel, adesso, arriverà nei cinema soltanto il 2 ottobre 2020. Stiamo parlando di quasi un anno dopo, è vero, ma in questo modo la Disney non si 'cannibalizzerà' al box-office.

Il romanzo originale Assassinio sul Nilo fu pubblicato per la prima volta nel 1937. Nella storia, Poirot si trova in vacanza in Egitto e finisce per indagare su un omicidio probabilmente scaturito da un triangolo amoroso. L'opera fu adattata per la prima volta sul grande schermo nel 1978 e anche in quel caso si trattò di un sequel per il film del 1974 Assassinio sull'Orient Express, nonostante il cambio totale di cast tecnico e attori.