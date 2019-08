Confermato! Andy Serkis dirigerà Venom 2 per la Sony Pictures

Era stato rumoreggiato come uno dei potenziali registi due settimane fa, ma solo ora arriva la conferma ufficiale. Il The Hollywood Reporter conferma che sarà Andy Serkis a dirigere Venom 2 per la Sony Pictures.

Il regista ha siglato l'accordo che lo legherà alla regia di Venom 2 con Sony Pictures. Il film è il sequel proprio di Venom, il cinecomic di casa Sony che nel 2018 ha incassato ben 856 milioni di dollari in tutto il mondo.

Anche se la notizia viene confermata soltanto oggi, lo scorso 1° agosto una conferma ufficiosa era già apparsa in rete ma poi subito rimossa. Tom Hardy riprenderà i panni di Eddie Brock a.k.a. Venom, il Protettore Letale dei fumetti della Marvel. Venom 2 rappresenta il terzo sforzo da regista per Andy Serkis: il suo primo film, Ogni tuo respiro, è uscito nel 2017 mentre il suo adattamento de Il Libro della Giungla, titolato Mowgli - Il figlio della giungla, è arrivato lo scorso anno direttamente su Netflix dopo esser stato prodotto, invece, da Warner Bros. Pictures e previsto per l'uscita cinematografica.

Il suo lavoro con la motion capture lo ha reso celebre ad Hollywood ed è stato, sicuramente, uno dei fattori che ha influito di più sulla sua scelta come regista di questo Venom 2. Serkis è famoso per aver interpretato Gollum nella saga de Il Signore degli Anelli e Cesare nel franchise de Il Pianeta delle Scimmie, ed aver dato le movenze a Snoke nei nuovi film della saga di Star Wars; nel Marvel Cinematic Universe ha dato vita al villain Ulysses Klaue che, apparso per la prima volta in Avengers: Age of Ultron, è tornato anni dopo in Black Panther.

Sebbene sia un prodotto ispirato ad un fumetto della Marvel, ad oggi, Venom è completamente scollegato dal Marvel Cinematic Universe. Infatti la Sony sta continuando a produrre dei titoli legati al personaggio di Spider-Man, di cui ancora detiene i diritti, senza però il coinvolgimento dei Marvel Studios. Un rumor, che circolava tempo fa, voleva la Sony interessata ad integrare questi progetti nel MCU.

Kelly Marcel ha scritto la sceneggiatura del film che vedrà anche il ritorno di Michelle Williams e di Woody Harrelson, quest'ultimo nei panni della nemesi per eccellenza di Venom, Carnage. Il film al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Serkis ha confermato la notizia con un post su Twitter che vi mostriamo qui di seguito.