Confermati cast e trama di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo Del Toro

L'inizio delle riprese di Nightmare Alley ha, di fatto, confermato tutto quanto era trapelato sul nuovo film di Guillermo Del Toro, sia per quanto riguarda il cast che vi prenderà parte che per quanto concerne la trama dello stesso.

I nomi che troveremo nel film del regista premio Oscar per La Forma dell'Acqua sono, dunque, quelli che già erano stati elencati negli ultimi tempi: si va da Bradley Cooper a Cate Blanchett, passando per Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany e David Strathairn.

Come già rivelato in precedenza, il film sarà tratto dal romanzo omonimo di William Lindsay Gresham, la cui storia narra di un ambizioso giostraio (Bradley Cooper) dotato di un innato talento per manipolare le persone tramite il solo utilizzo della parola; nella sua vita entrerà ad un certo punto una brillante psichiatra (Cate Blanchett), con la quale nascerà un'alleanza allo scopo di estorcere denaro alle persone più benestanti. Ad un certo punto, però, qualcosa non andrà per il verso giusto.

Qualche mese fa Guillermo Del Toro ha confermato che Nightmare Alley non sarà un fantasy: il regista ha invece assicurato che il film punterà alla doppia R-Rated. Si prospetta un ritorno ad atmosfere più marcatamente horror, insomma, per il regista de Il Labirinto del Fauno.