Confermati 3 pianeti che vedremo in Solo: A Star Wars Story!

Tre pianeti di Solo: A Star Wars Story , sono stati confermati come certamente presenti nella pellicola diretta da, da AMC Theatres. Siete curiosi di sapere quali siano?

La maggior parte dei fan di Star Wars non troverà la notizia particolarmente sorprendente, ma per un film che ha avuto poca o nessuna promozione, è bello vedere che qualcosa, finalmente, si intravede all'orizzonte.

Diamo un'occhiata a dove ci porterà, stavolta, il nuovo viaggio a ritroso nella galassia lontana, lontana.



In un articolo uscito sul sito ufficiale di AMC Theatres, tre dei luoghi principali che vedremo in Solo: A Star Wars Story, sono stati confermati. Andremo su Corellia, Mimban e Kessel!

Corellia

AMC descrive il pianeta, come una sorta di base dove l'Impero cerca di reclutare i piloti di pod come potenziali futuri piloti TIE.

Non è chiaro quanta parte di "Solo" sarà ambientata a Corellia, ma sicuramente è qui che inizierà la storia di Han. Ci sono voci insistenti che parlano dell'inizio del film come una intro alla storia di Han proprio nel momento in cui è un pod-racer che cattura l'attenzione dell'Impero e viene segnalato. Naturalmente, la vita di un pilota Imperiale, si rivelerà probabilmente poco soddisfacente per il nostro mascalzone spaziale preferito.

Mimban

Un pianeta di cui una volta è stato scritto in Splinter of the Mind's Eye, Mimban è stato concepito come un semplice concept forse da usare, originariamente, in Rogue One prima di essere sostituito da Jedha. Ecco cosa dice AMC di questo globo:

I set di giochi LEGO per Solo: A Star Wars Story hanno rivelato i "Mimban Stormtroopers", gli Stormtroopers che indossano un'armatura progettata per l'inospitale terreno paludoso simil-giungla del pianeta. Chiaramente, Solo andrà a Mimban, anche se non è non siamo ancora sicuri di quale ruolo avrà il pianeta nel film. È possibile che Han sia di stanza lì durante il suo periodo con l'Impero; è anche possibile che visiterà Mimban dopo aver lasciato l'Impero, dato che il pianeta ha un fiorente mercato nero, posto ideale per un contrabbandiere neofita.

Kessel

Questo è un pianeta che è stato citato due volte nell'originale Star Wars. Pertanto, i fan hanno teorizzato spesso che Kessel avrebbe potuto prendere parte alla pellicola su Han Solo, sognando di veder realizzata su schermo la famosa Kessel Run. Anche Ron Howard ha stuzzicato gli appassionati con un tweet non troppo criptico a settembre, quando la produzione stava volgendo al termine:

Ecco la caption del regista: "Ron Howard ✔ @RealRonHoward Spicey?

Ragazzi, che ne dite? Curiosi di vedere Solo: A Star Wars Story? Il film esce in sala il 25 maggio (USA).