Confermate le sequenze post-titoli di coda di Black Panther

Dopo i primi commenti positivi della stampa a Black Panther , i fan si sono domandati, ovviamente, se nel cinecomic targatosiano presenti o meno delle sequenze post-titoli di coda.

Ora arriva la conferma da chi l'ha visto in anteprima. A quanto pare Black Panther includerà almeno due sequenze post-titoli di coda. Sul contenuto - sebbene gli appassionati della Marvel siano sempre in cerca di spoiler - per ora non ne sappiamo nulla, ma appena trapeleranno i primi dettagli noi di Everyeye.it ve li forniremo - ovviamente per chi vorrà!

Chadwick Boseman torna ad interpretare T'Challa alias l'eroe di Wakanda noto come Pantera Nera all'interno del cinecomic, dopo il suo debutto nel film dei fratelli Russo, Captain America: Civil War del 2016. Al suo fianco un cast di tutto rispetto formato da Michael B. Jordan, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Winston Duke, Danai Gurira, Martin Freeman, Forest Whitaker e Andy Serkis.

"Voglio dire, hanno un gran bel numero di successi e di pellicole che le persone amano" ha spiegato Chadwick Boseman parlando del progetto e della sua decisione di lavorare con la Marvel "T'Challa è un personaggio interessante, un bel gran personaggio. Se non fosse stato un bel progetto, non l'avrei mai accettato. Non è perché è la Marvel allora lo vuoi fare per forza. Ma continuano ad offrire alle persone pellicole che sono interessanti e molte buone. Non avete mai visto un film simile, sarà veramente fico".