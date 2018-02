Confermate le riprese di Star Wars: Episodio IX per questo luglio

Dopo aver chiarito che le critiche rivolte anon cambieranno Star Wars: Episodio IX , il regista e co-sceneggiatoreha confermato quando inizieranno ufficialmente le riprese dell'atteso terzo capitolo.

Ospite del The Late Show With Stephen Colbert, il regista ha confermato che le riprese di Star Wars: Episodio IX inizieranno ufficialmente a luglio. J.J.Abrams ha spiegato che voleva avere una sceneggiatura pronta per l'inizio delle riprese e, infatti, ha affermato che lo script sarebbe pronto. Inoltre ha dichiarato che il co-sceneggiatore, che ha collaborato con lui, Chris Terrio, è un "genio".

Terrio è famoso per aver scritto Argo, per cui ha ricevuto un Oscar, e per i divisivi Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

I fan non vedono l'ora di sapere dettagli su questo nuovo episodio, ma Abrams aveva spiegato in un'intervista "Non vedo l'ora di poter condividere i primi dettagli su Episodio IX con voi. Sono veramente eccitato di poter tornare alla regia di questa saga dopo Il Risveglio della Forza del 2015. Ed infatti, una volta finito qui, andrò direttamente lì. Non vedo l'ora di mostrarvi cosa stiamo facendo".

Dopo l'abbandono di Colin Trevorrow, la data di uscita di Star Wars: Episodio IX è stata posticipata da maggio a dicembre 2019.