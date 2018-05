Confermate le riprese di Guardiani della Galassia vol.3... con potenziale spoiler

Che un Guardiani della Galassia vol.3 sia all'orizzonte non è una novità. D'altronde i Marvel Studios hanno annunciato un terzo episodio con James Gunn come regista e sceneggiatore e la potenziale data di uscita fissata nel 2020.

ATTENZIONE! SPOILER!

Quel che è chiaro è che dopo Avengers: Infinity War tutte le certezze sono crollate e non è chiaro quale personaggio tornerà e chi meno nel terzo film della saga. Abbiamo ormai capito che almeno Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) dovrebbe esserci, ma per gli altri bisognerà attendere il "verdetto" in Avengers 4, in arrivo a maggio 2019.

Tuttavia le riprese del terzo capitolo dovrebbero partire il prossimo anno, e questo vorrà dire che ci sarà una vera e propria fuga di notizie - ufficiali o meno - sui ritorni e sul film in generale. Ad esempio proprio Pratt potrebbe aver spoilerato un ritorno accidentalmente.

Per augurare un buon compleanno a Pom Klementieff, interprete del personaggio di Mantis, l'attore sembra aver confermato la presenza dell'attrice all'interno di Guardiani della galassia vol.3. Visto che Mantis è 'scomparsa/morta' come molti altri eroi alla fine di Infinity War, questo post - che trovate qui sotto - di Pratt potrebbe aver confermato un suo eventuale ritorno.

Ovviamente vi terremo aggiornati.