Confermata la nuova identità di Bucky Barnes in Avengers: Infinity War

Sfogliando tra le numerose copertine dedicate dalla rivistaad Avengers: Infinity War è possibile leggere sul sito ufficiale del periodico settimanale una breve descrizione allegata ad ogni cover. Tra di esse, dopo il salto della notizia, vi riporteremo quella legata alinterpretato dall’attore

Da qui in avanti la lettura della notizia conterrà uno spoiler legato a Bucky Barnes, pertanto sconsigliamo la prosecuzione a quanti non volessero saperne di più sulle anticipazioni del cinecomic.

Detto ciò, abbiamo tradotto per voi la descrizione redatta da Entertainment Weekly per l’immagine di copertina che vede protagonisti l’ex Soldato d’Inverno e Mantis:

“L’assassino riabilitato impersonato da Sebastian Stan sarà d’ora in poi Lupo Bianco. È interessante vedere un uomo i cui ricordi sono stati scombussolati, cancellati e ricostruiti, affiancato dall’aliena di Pom Klementieff, capace di leggere la mente”.

Nulla di sorprendente, dunque, per quanti hanno visto lo scorso mese l’ultimo film dell’Universo Cinematografico Marvel, Black Panther, in quanto durante una delle due scene inserite dopo i titoli di coda abbiamo rivisto Bucky nel regno di Wakanda mentre viene chiamato dai piccoli sudditi di T’Challa con l’appellativo di “White Wolf”. Nei fumetti questo personaggio altri non è se non il fratellastro di T’Challa, a capo del corpo di polizia segreta Hatut Zeraze. A quanto pare, dunque, i Marvel Studios hanno optato in maniera definitiva per un percorso diverso dalla raccolta dell’eredità lasciata da Captain America nei precedenti capitoli.

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: Civil War), la pellicola vedrà riuniti sul grande schermo i volti noti dei supereroi e non che in questi anni abbiamo amato: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), il team al completo dei Guardiani della Galassia, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Falcon), Don Cheadle (War Machine) e il villain Thanos interpretato da Josh Brolin.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.