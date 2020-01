Confermata la morte di un altro personaggio in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Rae Carson, autore del romanzo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Expanded Edition, ha confermato su Twitter che nel capitolo finale della Skywalker Saga è morto un altro personaggio noto di Guerre Stellari. Attenzione, seguono spoiler sul film di J.J. Abrams.

Stiamo parlando di Nien Nunb, membro della ribellione introdotto ne Il Ritorno dello Jedi come co-pilota del Millennium Falcon insieme a Lando Calrissian che era apparso brevemente anche nella trilogia (potete trovare una sua immagine in calce alla notizia). Secondo quanto rivelato da Rae in risposata al tweet di un fan, infatti, guardando attentamente Episodio IX risulta piuttosto chiaro che Nien non è sopravvissuto alla scontro finale contro l'Ordine Supremo.

In quanto epilogo della saga iniziata più di quarant'anni fa con l'uscita del primo Guerre Stellari, L'Ascesa di Skywalker ha riportato sul grande schermo molti dei personaggi apparsi nei capitoli precedenti: dai protagonisti come Han Solo, Luke Skywalker, Leia e Lando Calrissian ai personaggi secondari come Wedge Antilles - per saperne di più vi lasciamo ai cameo da non perdere in Episodio IX.

Uscito nelle sale verso metà dicembre, il film di J.J. Abrams non ha ancora raggiunto la soglia del miliardo di dollari al box office globale, anche se probabilmente riuscirà a varcare il traguardo entro la fine del weekend. Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.