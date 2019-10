Confermata la da durata ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dopo l'emozionante trailer finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è arrivata anche la conferma ufficiale sul minutaggio del film diretto da J.J. Abrams.

Come anticipato da alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, infatti, la programmazione della catena AMC Theatres ha rivelato che il film durerà 2 ore e 35 minuti, superando dunque i Il Risveglio della Forza (2 ore e 15 minuti) e di poco anche Gli Ultimi Jedi (2 ore e 33 minuti).

Oltre al trailer che ha fatto impazzire Rian Johnson, durante la notte le prevedendite per L'Ascesa di Skywalker sono partite col piede giusto stabilendo un nuovo record: il film di Abrams, secondo i dati di Atom Tickets, ha superato del 45% le prevendite di Avengers: Endgame. Insomma, un ottimo inizio per la corsa al box office del film in attesa di sapere le prime proiezioni ufficiali.

Per vedere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale dovremo però attendere il prossimo 18 dicembre, quando arriverà in Italia con due giorni in anticipo rispetto alla release oltreoceano. Capitolo finale della Saga degli Skywalker, il film racconterà l'ultima avventura dei protagonisti della nuova trilogia ma vedrà anche la presenza di volti storici del franchiste come Mark Hamill, Carrie Fisher, Billy Dee Williams e Ian McDiarmid. Avete visto il nuovo poster de L'Ascesa di Skywalker?