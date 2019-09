La conferma di Spider-Man porterà l'MCU verso Secret Wars?

Alla fine è successo: Spider-Man è rimasto nel Marvel Cinematic Universe grazie ad un accordo tra Disney e Sony ormai insperato. Resta quindi da capire che ruolo avrà Peter Parker in una Fase 4 che sembrava ormai quasi certamente dover fare a meno di lui.

L'ipotesi multi-verso è stata messa da parte almeno per il momento dopo quanto visto in Spider-Man: Far From Home, che ci aveva fatto soltanto credere di poter sfruttare Mysterio per introdurre il concetto agli spettatori. Assodato questo, dunque, dove vogliono condurci Kevin Feige e soci?

Un indizio lo ha rilasciato forse lo stesso Feige nel suo commento all'accordo con Sony, parlando della possibilità che Spider-Man divenga il primo personaggio a saltare agevolmente dall'universo Marvel a quello Sony. Nulla di concreto, chiaramente, ma in queste parole molti fan hanno letto un'apertura all'ipotesi di condurre il Marvel Cinematic Universe verso Secret Wars, idea che fornirebbe poi alle due case produttrici un ottimo assist per creare un universo cinematografico interconnesso.

Gli stessi Joe ed Anthony Russo, d'altronde, dichiararono tempo fa che la realizzazione di Secret Wars potrebbe essere l'unico motivo per tornare a metter le mani sugli Avengers: visti i risultati ottenuti dai due registi col dittico Infinity War/Endgame, perché non farci un pensierino?

Qualunque sia il futuro, comunque, oggi è ancora tempo di esultare: Tom Holland non ha atteso neanche un secondo per mostrare tramite Instagram la sua gioia per la permanenza nel Marvel Cinematic Universe, ma l'esultanza dei fan è stata espressa anche nei modi più inaspettati.