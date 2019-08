La conferma è arrivata: Harry Styles sarà il principe Eric ne La Sirenetta

La voce girava da un po' di tempo ma solo nelle ultime ore è giunta la conferma ufficiale: la popstar ed ex-voce degli One Direction Harry Styles interpreterà il ruolo del principe Eric nel live action de La Sirenetta.

La notizia è stata data in esclusiva dal sito The DisInsider, secondo il quale Styles avrebbe quindi già firmato il contratto che lo legherà al progetto. Speriamo che almeno in questo caso l'annuncio non sarà seguito dalle polemiche che hanno caratterizzato quello di Halle Bailey per il ruolo di Ariel!

A Style d'altronde il phisique du role non manca di certo, così come l'esperienza: la star britannica, come tutti ricorderete, fu infatti tra i protagonisti dell'ultimo film di Christopher Nolan Dunkirk, durante il quale mise a tacere con la sua interpretazione tutti gli scetticismi che si erano sollevati al momento in cui fu fatto il suo nome per il cast.

Le polemiche di cui sopra, comunque, non sembrano aver intaccato l'entusiasmo di Halle Bailey, che si dice contentissima di essersi guadagnata quest'opportunità, quale che sia la reazione della gente. Non ci sono ancora conferme invece per quanto riguarda il ruolo di Ursula: il nome di Melissa McCarthy continua a circolare insistentemente, ma l'attrice non si è ancora espressa al riguardo.