Le condizioni di Idris Elba si sono aggravate? L'attore smentisce la fake news

Cinque giorni fa, a poca distanza dal collega Tom Hanks, Idris Elba (Luther, Hobbs & Shaw) interveniva via Instagram per annunciare la sua positività al Coronavirus, video a cui è immediatamente corrisposta una grande solidarietà e un affetto enorme da parte dei fan, per cui l'attore ha ringraziato di cuore.

In questo lasso di tempo, però, qualcuno ha pensato bene di lucrare su di un'emergenza sanitaria tanto grave e sulle spalle dell'attore, pubblicando un video dove si sosterrebbe che le condizioni di salute di Elba si sarebbero molto aggravate in pochissimo tempo, addirittura già costretto in terapia intensiva. Tutto falso, come ha dichiarato lo stesso attore via Twitter rispondendo a un suo fan. Una bufala davvero triste che gioca alla fake news sulla salute di un interprete molto stimato.



Idris Elba ha proprio scritto: "Non è vero, è una fake news. Per il momento sto bene e la mia salute è ancora stabile. Grazie per avermi mostrato il filmato". Continuando a rispondere ai fan, Elba ha anche parlato della diagnosi e di come si senta realmente: "In realtà non ho avuto giorni pesanti... Ho avuto mal di testa e dolori muscolari nel giorno stesso in cui ho fatto il test, ma è finito lì".



Intanto anche Daniel Dae Kim è risultato positivo al Covid-19, così come la collega Rachel Matthews.