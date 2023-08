'Lo faccio ad una condizione': Sandra Bullock e la scena di nudo con Ryan Reynolds

Sandra Bullock ha dimostrato più volte come sia decisa a far rispettare la sua volontà senza dover sottostare a qualcosa che le venga imposto, anche e soprattutto sul set di un film. In un’intervista, l’attrice ha raccontato di come abbia accettato una scena di nudo solo ed esclusivamente alle condizioni proposte da lei.

Dopo aver riportato le parole di Sandra Bullock decisa a volersi prendere una pausa dalla recitazione, torniamo a parlare dell’interprete di The Blind Side per una storia curiosa che racconta molto del modo di essere dell’attrice.

In una chiacchierata sul podcast About Last Night, la Bullock ha infatti raccontato della scena di nudo presente nel film Ricatto d’Amore e delle condizioni che ha proposto per accettare di realizzarla spiegando che la scena avrebbe dovuto avere dei risvolti comici e che ha accettato a condizione di avere come co-protagonista qualcuno di cui si fidasse e con cui fosse a suo agio.

In particolare ha spiegato: “Ho detto: ‘Faccio questa scena solo se posso essere imbarazzata e divertente. Non mi vedrete provare a essere nuda e sexy, tanto nella vita reale quanto sullo schermo. Non avrebbe senso”.

Quindi ha spiegato che Ryan Reynolds sarebbe stato il compagno perfetto per la scena: “Io e Ryan ci conosciamo da quando eravamo preadolescenti. Ci conosciamo da molto, molto, molto tempo”.

Nonostante la natura comica della scena, un colpo di scena inaspettato ha aggiunto un ulteriore livello di ilarità alle riprese. La Bullock ha raccontato un momento in cui la regista Anne Fletcher ha inavvertitamente attirato l'attenzione sull'anatomia di Reynolds. "Ho sentito Anne Fletcher dall'oscurità dire: 'Ryan, si vede il tuo scroto!'. Io dico: 'Oh Dio!', perché a quel punto vuoi guardare in basso, ma io dicevo: 'Non guardare in basso. Non guardare giù’. E Ryan invece è rimasto così tranquillo”.

Qualche giorno fa, per festeggiare i 59 anni dell'attrice, Ryan Reynolds ha deciso di ripostare su Instagram la scena