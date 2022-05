Conclave, 4 grandi nomi del cinema per il thriller sull'elezione più segreta del mondo

Novità dal Cannes Market, l'appuntamento per gli addetti ai lavori del settore cinematografico, che è sempre occasione di nuovi annunci: dopo il prequel di Kingsman, Ralph Fiennes sarà protagonista del film thriller Conclave, in un cast che vedrà anche la partecipazione di grandi nomi come John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini.

Il thriller, diretto dal regista tedesco Edward Berger (già alla regia della serie TV Your Honor) e scritto da Peter Straughan, si ispira all'omonimo romanzo di Robert Harris sull'elezione più segreta del mondo.

Stando ai dettagli sulla trama resi noti da Deadline, "in seguito alla morte del papa, il riluttante cardinale Lomeli (Fiennes) è incaricato di supervisionare il gruppo di cardinali provenienti da tutto il mondo e responsabili di scegliere il nuovo capo della Chiesa. Mentre si intensificano le macchinazioni politiche dentro il Vaticano, Lomeli realizza che il defunto pontefice ha mantenuto un segreto che deve scoprire prima dell'elezione del nuovo papa".

Insieme a Ralph Fiennes nel ruolo del cardinale Lomeli, vedremo John Lithgow e Stanley Tucci rispettivamente nei panni dei cardinali Tremblay e Bellini, mentre Isabella Rossellini interpreterà Suor Agnese.

"Conclave è già circondato da artisti eccezionali e non vediamo l'ora di vederli interpretare la brillante storia di Robert Harris sul grande schermo" ha dichiarato la presidente del dipartimento produzioni di FilmNation, Ashley Fox. "Lavorando sulla tagliente ed elegante sceneggiatura di Peter Straughan, Edward Berger e il suo cast stellare daranno vita a un thriller unico nel suo genere".

Un nuovo importante progetto per l'attore britannico, dopo che lo scorso gennaio è stato annunciato che Fiennes sarà nel nuovo film di Wes Anderson La meravigliosa storia di Henry Sugar, insieme a Ben Kingsley, Dev Patel e Benedict Cumberbatch.