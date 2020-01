Concerto promozionale di Fast & Furious 9: ecco l'evento in diretta

Le strade da percorrere per Dominic Toretto sembrano essere infinite e anno dopo anno ci ha catapultatati in avventure di ogni genere, tutte a folle velocità e per festeggiare i 10 anni del franchise e il lancio del primo trailer di Fast & Furious 9 la Universal Pictures ha organizzato un concerto promozionale: scoprite come seguire l'evento!

L'intero cast sarà coinvolto nell'evento intitolato Road to F9, ma la punta di diamante saranno gli artisti che hanno collaborato la progetto: Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris si esibiranno prima dell'attesissima anteprima del film.

Il concerto è attualmente in corso a Miami, Florida, ed è possibile seguirlo su numerosi canali: di seguito i link della diretta Facebook, Twitter e Youtube, ma per un'esperienza più completa vi suggeriamo il il sito ufficiale dell'evento, all'interno del quale troverete anche alcune curiosità sui capitoli precedenti.

La conferma del concerto era stata data una settimana fa, insieme ad un degli ultimi teaser trailer: Vin Diesel aveva già ringraziato i fan per l'affetto, ma la possibilità di vedere Road to F9 in diretta sarà un ulteriore merito della produzione e sicuramente un'espediente pubblicitario di grande impatto.

Nel cast ci saranno Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Charlize Theron, ma anche dei John Cena,Cardi B e Michael Rooker d'eccezione.

Per approfondire vi suggeriamo i character poster e la locandina con l'intero cast distribuite nelle ultime ore.