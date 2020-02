Il concerto live di Joker sarà inaugurato a Londra il prossimo aprile

Il miliardo di dollari al botteghino globale e le 11 nomination ai Premi Oscar 2020 non sono sufficienti per Joker, dato che la Warner Bros. ha organizzato una corsa internazionale live-in-concert che inizierà a Londra il prossimo 30 aprile.

La notizia arriva due giorni dopo che la compositrice del film Hildur Guðnadóttir ha vinto l'ennesimo premio per la miglior colonna sonora ai BAFTA Awards, riconoscimento che dovrebbe aver cementato il suo status di front-runner agli Academy Awards in questa categoria. Durante la cerimonia britannica, il film di Todd Phillips ha anche vinto il premio come miglior attore per Joaquin Phoenix e quello per il miglior cast d'esemble, oltre ad aver conquistato i complimenti del Principe William.

L'evento dal vivo di Joker, che sarà accompagnato da un'intera orchestra, inizierà all'Eventim Apollo di per poi espandersi ad altre località del Regno Unito fino a luglio compreso. Da agosto il tour abbraccerà anche altre località europee e internazionali, con date e luoghi che saranno annunciate prossimamente.

L'inaugurazione di Londra sarà diretta da Jeff Atmajian - direttore d'orchestra e orchestratore della colonna sonora originale - con Dave Mahoney del gruppo di concerti Senbla che dirige le date del tour nel Regno Unito. Il fondatore di Senbla, Ollie Rosenblatt, produrrà l'evento.

Ricordiamo che la Guðnadóttir ha anche vinto un Grammy e un Emmy per il suo lavoro nella serie HBO Chernobyl. "Sono entusiasta di vedere e ascoltare Joker al cinema con un'orchestra dal vivo. Quello di questo film è stato un bellissimo viaggio. Sono così felice che il pubblico possa sperimentare questa esperienza" ha commentato la Guðnadóttir.

