Concept preliminari per Venom, inclusi quelli della battaglia finale

In attesa del già annunciato Venom 2, che vedrà ufficialmente Andy Serkis alla regia, torniamo a parlare del primo film diretto da Ruben Fleischer ed uscito lo scorso anno nei cinema.

Quest'oggi vi mostriamo alcuni concept art inediti dal cinecomic ispirato ai fumetti della Marvel ma totalmente prodotto da Sony Pictures in autonomia. In questi concept - che trovate qui sotto - vediamo alcuni studi del personaggio interpretato da Tom Hardy e del simbionte con o senza "logo" sul petto (ovviamente re-immaginato in quanto questo Venom non è "collegato" direttamente a Spider-Man).

Oltre ai vari studi troviamo anche un'interessante concept della battaglia finale, in cui gli artisti hanno voluto disegnare Carnage come antagonista anziché il Riot visto nella pellicola finale; altre immagini presentano una scena tagliata ma storyboardata in cui Eddie Brock fa pace con il simbionte e decide di diventare il Protettore Letale del fumetto originale.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul sequel che, anche se non ha una data di uscita dovrebbe arrivare il prossimo anno, e che Tom Hardy ha aiutato a scrivere, ammiriamo questi concept nella galleria d'immagini qui sotto.