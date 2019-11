Nel concept iniziale di Avengers: Endgame, Thor e Jane Foster avrebbero dovuto incontrarsi

Avengers:Endgame è il film con gli incassi più alti di sempre e per guadagnare il titolo di re dei box office i Russo brothers hanno dovuto lavorare non poco e scartare moltissime scene, come nel caso di Thanos che si è visto ineluttabilmente tagliare il minutaggio, e adesso veniamo a conoscenza di una scena mai girata con Thor e Jane Foster.

Il concept art che vede protagonisti il Dio del Tuono e la brillante scienziata rivela la divertente ed imbarazzante idea di far re-incontrare i personaggi non dopo la sconfitta di Thanos, bensì nel passato, durante il viaggio Thor ad Asgard. Dopo le questioni lasciate in sospeso in Thor: The Dark World e l'assenza di Natalie Portman in Ragnarok, l'incontro tra i due sarebbe stato davvero esplosivo.

Forse non c'era abbastanza tempo per il loro riavvicinamento, forse i Marvel Studios non volevano anticipare nulla del nuovo ed ancor più folle Thor: Love and Thunder che vedremo nel 2021 ... O più semplicemente, non volevano che Rocket tramortisse la spaesata Jane, come suggerirebbero i disegni!

Le tavole sono state pubblicate nel libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie, ricco di curiosità sul film come i concept art della Vedova Nera e di Occhio di Falco, mentre qui potete dare uno sguardo ad alcune versioni alternative degli Avengers e al commovente omaggio di Rocket e Groot.