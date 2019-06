Un concept inedito di Thor: The Dark World mostra il personaggio di Balder

Il Marvel Cinematic Universe ha quasi ospitato il debutto del personaggio di Balder. Questo è "quasi" accaduto in Thor: The Dark World del 2013 per la regia di Alan Taylor.

Chiaramente il personaggio, alla fine, è stato scartato ma, si sa, i film, soprattutto quelli del Marvel Cinematic Universe, sono in continua evoluzione e soggetti a numerosi cambiamenti in corso d'opera. Non è un caso che il personaggio di Loki, almeno originariamente, doveva morire realmente nel film del 2013!

Ritornando a Balder, invece, oggi vi mostriamo un concept art inedito firmato dall'artista Charlie Wen che ci mostra il design che aveva ipotizzato per il personaggio per il suo debutto cinematografico in Thor: The Dark World. Sfortunatamente non sappiamo come il personaggio avrebbe influito nella trama della pellicola.

Nei fumetti Balder è un guerriero Asgardiano ed uno dei più grandi amici di Thor. Nel corso del tempo, si scopre che Balder è il figlio segreto di Odino e Frigga e, dunque, fratello del Dio del Tuono. Lo stesso Kevin Feige aveva parlato di un suo possibile debutto futuro nel Marvel Cinematic Universe ai tempi della release di Thor: Ragnarok ma, ad oggi, non sappiamo se mai avverrà.