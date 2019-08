I concept artist del film originale confermano il ritorno in Matrix 4 con Keanu Reeves

La notizia del nuovo Matrix 4 con protagonista Keanu Reeves ha colpito il mondo del cinema come una fulmine a ciel sereno, soprattutto perché è stato ufficializzato improvvisamente con la conferma di Lana Wachowski (senza Lilly) in cabina di regia, il che significa uno sviluppo pre-produttivo in fase avanzata.

Oltre a Reeves nel ruolo di Neo, a tornare nel nuovo capitolo ci sarà anche Carrie Anne Moss nei panni di Trinity, ma a quanto pare persino nella parte creativa saranno diversi i nomi che torneranno a collaborare al progetto, come ad esempio i concept artist del primo Matrix, che sono Geof Darrow e Steve Skroce. A confermare il loro ritorno ci ha pensato Darrow via Twitter, che ha scritto:



"Beh, è ufficiale, finalmente posso dirvi cos'ho fatto nelle ultima otto settimane. Tornerò a lavorare al concept design di Matrix 4, che vedrà il ritorno di buona parte del cast originale. Felicissimo di condividere nuovamente l'ufficio con il geniale Steve Skroce e tentare di confezionare un buon lavoro".



"Non potremmo essere più entusiasti di entrare nuovamente nel mondo di The Matrix con Lana" ha dichiarato Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures Group "Lana è una vera visionaria - una regista creativa, originale ed eccezionale - e siamo elettrizzati di averla come sceneggiatrice, regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell'universo di The Matrix".

"Molte delle idee che Lilly e io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà, adesso sono ancora più rilevanti. Sono davvero felice di avere questi personaggi di nuovo nella mia vita, e sono grata di avere un'altra opportunità per lavorare con i miei brillanti amici" ha affermato la Wachowski, che è affiancata, in fase di scrittura, da Aleksander Hemon e David Mitchell.



La riprese di Matrix 4 dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2020, per un'uscita prevista nel corso del 2021.