Una concept art svela l'aspetto iniziale di Rocket in Avengers: Endgame

Un film mastodontico come Avengers: Endgame (ma potremmo dire anche semplicemente un film, più in generale) non arriva mai sullo schermo esattamente com'era stato concepito inizialmente, ma questo non lo scopriamo certo oggi. Tra le infinite curiosità sui film Marvel, dunque, annoveriamo anche alcune differenze con le versioni iniziali.

Ne abbiamo viste tante di curiosità del genere su Avengers: Endgame, e vista la vastità del materiale a disposizione siamo abbastanza certi che continueranno a venirne fuori altre ancora per un bel po'. L'ultima, in ordine temporale, riguarda l'aspetto di Rocket.

In una concept art diffusa nelle ultime ore vediamo infatti un Rocket vestito in maniera decisamente diversa rispetto a quella che abbiamo poi visto nel film: le cinture la fanno da padrone in questa versione, che secondo quanto dichiarato dall'autore stesso era mirata a dare al membro dei Guardiani della Galassia un aspetto più simile a quello di una sorta di pirata spaziale.

Cosa ne pensate? Avreste preferito questa versione di Rocket o, tutto sommato, vi sta bene quella vista nel film? Per i Russo, intanto, continuano ad arrivare soddisfazioni: Avengers: Endgame è il film meglio recensito del 2019. Con l'uscita della versione home video, invece, alcuni fan hanno notato una scena che conterrebbe una palese citazione al primo Avengers.