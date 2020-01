Una concept art svela un'altra versione di Iron Spider in Infinity War

Una nuova concept art condivisa da Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, rivela nuovi dettagli dell'iconica armatura nota come Iron Spider, utilizzata da Peter Parker in Avengers: Infinity War.

L'immagine, che potete vedere in calce all'articolo, mostra l'armatura introdotta per la prima volta nel terzo capitolo della saga degli Avengers. Nel film è un po' diversa dalla versione del fumetto di Civil War, mentre la concept art mostra qualcosa di più vicino al materiale originale rispetto a quella poi effettivamente vista sullo schermo. Sono comunque presenti diversi elementi del costume che Peter Parker utilizza in Spider-Man: Homecoming, molto apprezzato dai fan.

"Ecco un'altra versione di Iron Spider basata più direttamente sui fumetti" è il commento di Ryan Meinerding. "Ho sempre adorato quel look del materiale originale, e la versione del videogioco di Spider-man è fantastica!"

L'unico problema di questa versione è che non sembra sufficientemente "corazzata", per cui è facile pensare che i fratelli Russo abbiano poi deciso di andare in una direzione diversa, dando all'Arrampicamuri un look che lo facesse sembrare più protetto durante le sue scorribande nello spazio insieme ad Iron Man e al Doctor Strange.

