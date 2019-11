Nuovi concept art di Spider-man: Far From Home: un insieme d'azione e tecnica disegatoria

Dopo il milione di dollari ai box office di tutto il mondo e la scampata crisi con la Sony, Spider-Man: Far From Home si è assestato come un di film di maggior successo del 2019, nonché ponte tra la farse 3 e 4 della Marvel. Adesso, numerosi concept art ci mostrano quanto sarebbe stato diverso il film se avessero seguito le idee iniziali.

Le nuove tavole vanno ad aggiungersi alle altre distribuite con gli Elementali in versione umanoide e sembrano descrivere ogni momento del film: dalle scene in cui Peter progetta la nuova tuta, agli incontri con Nick Fury e il suo team, fino agli sconti con gli Elementali e le spettacolari illusioni di Mysterio, nulla è stato improvvisato, il ché evidenzia l'eccezionale cura nei dettagli da parte del regista Jon Watts.

Del resto gli accurati studi sul personaggio di Mysterio e su Peter Parker balzano subito all'occhio: Watts è riuscito a dar forma ad un villain tanto simile quanto diametralmente opposto dell'eroe protagonista, in un gioco dove l'uno mette in luce sia i pregi che i difetti dell'altro.

Anche i riferimenti ai precedenti film del MCU erano attentamente dosati e permettendo alla pellicola di coinvolgere lo spettatore sui molteplici livelli, da quello emozionale all'ammirazione per le tecniche e gli effetti speciali mozzafiato.