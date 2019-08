Un concept art di Shazam! rivela una tuta alternativa per Adam Brody

Nelle scorse ore è stato pubblicato su Instagram un bellissimo concept art ufficiale che ci permettere di dare uno sguardo ad una versione alternativa del costume sfoggiato da Adam Brody in Shazam!.

Come saprete, nell'atto finale del film Warner Bros. i fratelli e sorelle adottivi del giovane protagonista Billy Batson acquisiscono gli stessi poteri che trasformano Billy in Shazam, assumendo le rispettive forme adulte e supereroiche in abiti simili a quelli del personaggio principale.

Fra loro, il miglior amico di Billy, Freddy Freeman, impersonato da Jack Dylan Grazer nella sua versione adolescente, prende le sembianze di Adam Brody nella sua "versione Shazam", vantando un abito blu elettrico.

In calce all'articolo potete trovare una versione alternativa del costume. Il concept artist Jerad S. Marantz ha dichiarato:

"La concept art della tuta del Freddy Shazam per il film: le linee della tuta potrebbero essere leggermente diverse da quelle visualizzate sullo schermo. Penso che la versione finale di questa tuta fosse solo una versione blu della tuta di Billy. Non ricordo al momento. Una volta delineata la Shazam Suit, quelle del resto della famiglia sono arrivate abbastanza rapidamente."

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre informazioni vi rimandiamo alle dichiarazioni riguardanti il crossover fra Shazam e Black Adam, e soprattutto alla volontà di Warner Bros. di realizzare un sequel di Shazam! quanto prima.