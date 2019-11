In una concept art una scena con Hulk eliminata in Avengers: Endgame

Il concept artist Ryan Meinerding ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le immagini di una scena prevista e mai realizzata di Avengers: Endgame con protagonista Hulk (Mark Ruffalo). Diverse concept art sono venute alla luce grazie al libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie.

In questo caso, si tratta di una scena apparsa nella nuova versione di Endgame uscita al cinema con degli spezzoni aggiuntivi, ma in effetti incompiuta. Nelle immagini in questione, Hulk si precipita in un edificio in fiamme dopo che un agente di polizia (interpretato da Reginald VelJohnson, già nel cast di Die Hard) ha chiesto il suo aiuto. Successivamente, il personaggio di Mark Ruffalo salva altre vite, prima di ricevere una telefonata e riunirsi con gli altri Avengers.

Presumibilmente, il resto della scena non è stato girato perché i registi Anthony e Joe Russo hanno deciso di ridurre la lunghezza del film a tre ore, già di per sé piuttosto abbondante. Questo ha portato anche ad alcune critiche dei fan sull'incompiutezza della scena quando è uscita al cinema la nuova release di Endgame, ma va appunto considerato che non avrebbe dovuto essere presentata al pubblico.

Curiosamente, questa è l'unica scena che non è stata inclusa nei contenuti extra della versione home video di Avengers: Endgame, e non compare neanche su Disney+, dove qualcuno ha notato una qualità inferiore delle immagini. L'unico modo legale per vederla, dunque, era al cinema, nella versione speciale del film.