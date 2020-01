Una concept art rivela l'idea di Thor senza un occhio in Avengers: Endgame

Sono molti i personaggi che subiscono dei cambiamenti nel corso dei film del Marvel Cinematic Universe, ma quello di Thor in Avengers: Endgame è forse quello in cui sono più evidenti: il suo look trasandato ha decisamente colpito l'immaginario del pubblico. E pensare che la trasformazione avrebbe potuto essere ancora più profonda.

Prima ancora di Infinity War, infatti, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth è diventato il leader di Asgard, ma ha perso sia Mjolnir che l'occhio destro. Come sappiamo, nel terzo capitolo degli Avengers il secondo problema viene risolto rapidamente, dato che a quanto pare Rocket aveva un occhio di riserva.

Secondo quanto emerge da una concept art pubblicata su Imgur, però, inizialmente i piani della produzione sugli ultimi due episodi della saga dei Vendicatori non erano quelli: Thor non avrebbe avuto un occhio nuovo, e pertanto sarebbe apparso in Avengers: Endgame con una benda.

Questo particolare un po' piratesco, a giudicare dalle immagini, avrebbe giovato ulteriormente al look che è stato a suo tempo ribattezzato Fat Thor: dopo averlo visto ingrassato, trasandato, depresso e dedito all'alcool e al cibo spazzatura, la benda sull'occhio sarebbe stata in effetti la ciliegina sulla torta.

Dopo aver battuto ogni record ai botteghini, Avengers: Endgame è stato premiato ai Critics' Choice Awards come miglior film d'animazione. Le mancate nomination agli Oscar (a parte una per gli effetti speciali) hanno però provocato la reazione rabbiosa sul web da parte dei fan.