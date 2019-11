Un concept art del nuovo costume di Captain Marvel in Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è uno dei titoli dell'anno e il successo planetario della pellicola dei fratelli Anthony e Joe Russo passa anche dalla grande varietà di personaggi Marvel che si riuniscono per questo atto conclusivo di un'era cinematografica, dominata dal Marvel Cinematic Universe, che ora si appresta a vivere la Fase 4 della sua storia.

Tra i Vendicatori più potenti certamente troviamo Captain Marvel, tuttavia presente solo nel terzo atto del film, con un'entrata comunque degna di nota. In Avengers: Endgame, Brie Larson sfoggia un look totalmente differente rispetto a quello visto in Captain Marvel, con Carol Danvers che indossa anche un costume totalmente nuovo di zecca.



Su Instagram è stato pubblicato dal concept artist dei Marvel Studios, Andy Park, un nuovo concept art del look di Captain Marvel in Avengers: Endgame, che secondo quanto dichiarato da Park è stato progettato per incorporare ogni look di Captain Marvel in uno.

"Finalmente posso mostrarlo! Ecco il concept design approvato che ho fatto per Captain Marvel in Avengers: Endgame. Mi è piaciuto molto progettare il suo look originale nel suo film stand alone all'inizio dell'anno. E che meraviglia è stato rivisitare il suo design cercando d'immaginare come sarebbe stata nell'epoca moderna, più di vent'anni dopo. Ho fatto tantissime opzioni diverse. Il pensiero era quello di prendere ogni aspetto attraverso i decenni, dall'originale Captain Marvel a Carol Danvers, combinando il look da fumetto moderno in un look originale. Un'esplorazione divertente".

