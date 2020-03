Una concept art ci mostra l'aspetto iniziale degli Skrull in Captain Marvel

Uno degli aspetti più importanti di Captain Marvel, oltre ovviamente al fatto di averci presentato il personaggio interpretato da Brie Larson, è stato quello di aver introdotto nel Marvel Cinematic Universe il popolo degli Skrull.

Gli alieni inizialmente presentatici come belligeranti e rivelatisi poi invece assolutamente amichevoli torneranno sicuramente a farci visita nel corso dei futuri film del Marvel Cinematic Universe, com'è facile intuire anche dalla scena post-credit presente in Spider-Man: Far From Home.

Facilmente intuibile è anche il fatto che, come accade praticamente per ogni personaggio introdotto nei film Marvel, l'aspetto iniziale degli Skrull non fosse quello con cui ci sono poi stati presentati in Captain Marvel. Soltanto oggi, però, il visual development supervisor dei Marvel Studios Ian Joyner ci ha mostrato tramite il suo account Instagram una concept art che ritrae l'aspetto inizialmente previsto per Talos e soci.

Gli Skrull inizialmente previsti per il Marvel Cinematic Universe apparivano più longilinei e nervosi di quelli poi visti nel film, e la loro carnagione decisamente più scura: un aspetto, come molti fan fanno notare nei commenti, che probabilmente avrebbe sortito l'effetto di incutere più timore del necessario!

Nelle scorse settimane, intanto, è ufficialmente partita la produzione di Captain Marvel 2. Sul profilo Instagram di Brie Larson, invece, Captain Marvel fraternizza con la concorrenza!