Concept art inediti dal defunto Justice League: Mortal

Mentre si continua a parlare dellauscita lo scorso anno, facciamo un piccolo tuffo nel passato e parliamo di Justice League: Mortal , pellicola mai realizzata sul team di supereroi della

Nel 2007, prima ancora che la Marvel lanciasse il Marvel Cinematic Universe, la Warner Bros. Pictures stava provando a lanciare i supereroi di casa DC senza successo. Oltre al Batman Begins di Christopher Nolan, la Warner non riusciva ad azzeccarne uno, e citiamo i flop di Superman Returns e Catwoman. Nessuno dei progetti in cantiere all'epoca (il Wonder Woman di Joss Whedon o il Flash di David S. Goyer) vide mai la luce, ma la Warner decise comunque di realizzare un film sulla Justice League.

Justice League: Mortal avrebbe visto George Miller alla regia. Nonostante, all'epoca, erano Christian Bale e Brandon Routh a ricoprire i panni, rispettivamente, di Batman e Superman al cinema, l'idea della Warner era quella di rendere Justice League un film a sé stante con altri attori nei ruoli principali. Quindi furono ingaggiati attori come Armie Hammer e DJ Cotrona nel ruolo delle due icone, ma il cast principale includeva anche Common, Teresa Palmer e Megan Gale. Il progetto naufragò, nonostante fosse ai nastri di partenza, e ad oggi sono rimaste solo tante testimonianze e molti concept, alcuni dei quali ve li mostriamo comodamente qui sotto.