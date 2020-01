Un concept art in high res de Gli Eterni ci dà una migliore occhiata a uno dei Celestiali

Il concept art de Gli Eterni che potete ammirare in calce alla notizia non è nuovo, essendo lo stesso mostrato sul grande schermo del palco del D23 di Anaheim lo scorso Agosto, eppure, essendo adesso stato pubblicato in high res, è possibile osservarlo per bene e dare una migliore occhiata a uno dei Celestiali.

Durante l'anteprima di un episodio preview di Earth's Mighitest Show 2020, infatti, i Marvel Studios hanno offerto al pubblico questo bellissimo concept art in alta definizione, che come già sottolineato mostra uno dei membri dei Celestiali, che sono una razza misteriosa ed enigmatica composta da membri alti più di seicento metri con indosso armature tutte differenti, creatori degli Eterni e dei Devianti, quindi progenitori delle specie raccontate nel film di Chloe Zhao.



I dettagli sulla trama degli Eterni restano ancora sotto chiave, anche se sappiamo che il cinecomic coprirà svariati periodi temporali - tra cui anche Babilionia - e metterà in qualche modo al centro del racconto una storia d'amore tra Sersi (Gemma Chan) e il Cavaliere Nero (Kit Harington). Nel cast troviamo anche Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek e un pompatissimo Kumail Nanjiani.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 4 novembre 2020. Quanto state aspettato il film?