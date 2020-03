Un Concept Art di Cats terrorizza tutti i fan della pellicola

La notizia del "successo" ai Razzie di Cats non ha sorpreso nessuno, ma è di nuovo polemica sulla pellicola diretta da Tom Hooper, questa volta a causa di un concept art che gli utenti di Twitter trovano sconcertante.

Come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia, l'utente della celebre piattaforma social @whyangelinawhy ha voluto condividere uno strano disegno, che mostra il concept art di uno dei felini che sarebbero dovuto apparire nella pellicola. Come si poteva immaginare la particolare illustrazione è diventata subito virale, ricevendo in poco tempo oltre tremila "Mi Piace" e portando alla creazione di fotomontaggi e battute riguardo il concept art, che rappresenta un gatto dal muso e dal corpo molto originali.

Il film di Cats non ha avuto il successo di pubblico e critica sperato dai produttori, nonostante il cast importante collegato con il progetto, tra i più famosi citiamo Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench e James Corden, la loro bravura non è bastata per superare l'impatto degli effetti speciali, il cui stile non ha convinto i fan della celebre opera di Broadway, come risulta evidente dall'incasso ottenuto da Cats nei cinema americani.

Cosa ne pensate di questa particolare immagine? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.