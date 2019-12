Un concept art di Avengers: Endgame mostra ancora un altro possibile look per Thanos

Grazie al web e ai social network, anche se un film è uscito al cinema mesi e mesi prima, ci viene data la possibilità di restare nell'universo fittizio di nostra preferenza un po' più lungo, e questo anche per merito degli artisti che vi lavorano, e dell'arte che condividono con noi. Come questi concept art del look alternativo di Thanos.

Il concept artist Jerad S. Meratz, che ultimamente sta pubblicando diversi dei suoi bozzetti, poi inutilizzati, per gli ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, come il costume alternativo di Black Widow, o un altro look per Ebony Maw, ha condiviso oggi una versione alquanto differente dell'armatura di Thanos (Josh Brolin).

Questi, nel post di Instagram che trovate anche in calce alla notizia, sembrerebbe avvicinarsi molto al look dei fumetti, ma le tonalità più scure avrebbero forse reso più complicato creare un maggiore contrasto sullo schermo.

Tra I Guardiani della Galassia e Avengers: Endgame, a ogni modo, l'aspetto e il look del Titano Pazzo sono cambiati notevolmente, a cominciare dai colori.

Da poco è stato inoltre pubblicato il libro Avengers Endgame - The Art of the Movie, in cui potete vederne a dozzine di scene e artwork inediti.