Conan O'Brien non ricordava neanche che Harrison Ford fosse in Star Wars

Harrison Ford è stato protagonista di un simpatico siparietto durante un episodio dello show presentato da Conan O’Brien su Youtube. Mentre i due si punzecchiavano come già capitato nel corso dei loro incontri, la discussione è virata sulle origini irlandesi dei due per poi virare su Star Wars e prendere una piega del tutto inattesa.

Dopo avervi riportato le parole di Natalie Portman e della sua apertura a un ritorno in Star Wars, oggi raccontiamo della gag comica tra un Harrison Ford in forma smagliante e il padrone di casa del podcast Conan O’Brien Needs A Friend durante un’intervista promozionale per Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Quando la conversazione ha cominciato a riguardare le origini irlandesi sia di O’Brien che di Ford, il presentatore gli ha chiesto come fosse possibile che il padre fosse tedesco-irlandese, scatenando l’incredulità dell’interprete di Indy e portandolo a specificare che suo padre fosse irlandese e basta.

A quel punto O’Brien si è fatto forza con gli appunti segnati sul blocco in cui erano riportate le presunti origini del padre dell’attore che ha risposto, sempre più pungente, che la colpa dunque era del suo modo di fare ricerca, mettendo subito in evidenza il fatto che su un altro blocco il presentatore avesse dovuto prendere nota del nome Han Solo.

Lo scambio di battute successivo è stato degno della migliore commedia degli equivoci: “Non riesci a ricordatelo?”.

La risposta di O’Brien ha tenuto alto il tono: “Ho dovuto scriverlo perché ho sentito che eri in qualcuno dei film di Star Wars e la cosa mi è sembrata strana perché quando li ho visti, ecco, non credo tu sia stato memorabile. Ricordo Chewbecca, il tizio con l’elmetto nero e altra gente…”

Dopo un attimo di stupore Ford ha chiuso la discussione definitivamente tra le risate divertite di tutti: “Non capisco perché tu non sia ancora in televisione”.

