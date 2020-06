Conan il Barbaro, in arrivo nuove straordinarie action figure per il film cult del 1982

Quando Arnold Schwarzenegger soffiò a Satallone il ruolo di Conan il Barbaro per la sua statuaria prestanza fisica, diede vita ad una vera e propria icona del cinema che non tramonterà mai. Ciò è dimostrato anche dal lancio di un action figure dedicata proprio al famosissimo cimmero.

Super7 infatti proprio nei giorni scorsi ha messo in vendita il bellissimo gadget relativo al fim del 1982. Grazie alle immagini diffuse dal sito, che riportiamo qui di seguito, possiamo vedere che Conan sarà dotato di due teste intercambiabili di Arnold Schwarzenegger, mani mobili in modo da poter eseguire la sua famosissima mossa con la spada, due collane e appunto la nota spada di Atlantide. Il personaggio è alto 7 pollici ed è movibile in vari punti. Sarà caratterizzato da uno splendido packaging di alta qualità e potrà essere acquistato per la modica cifra di 45 dollari.

Questa bellissima action figure è stata messa in vendita proprio per riportare in auge questo personaggio simbolo di un'intera generazione dopo la disfatta del reboot di Conan il Barbaro di Momoa.

Probabilmente sia il pubblico che la critica erano fin troppo legati al film originale, di cui per lungo tempo si è parlato di un sequel. Pare infatti che Arnold Schwarzenegger fosse pronto per girare King Konan: Crown of Iron, un film nel quale avremmo visto un Conan invecchiato. Il progetto previsto per il 2005 è stato poi cancellato