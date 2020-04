Conan il Barbaro: tutto sul sequel di Re Conan invecchiato voluto da Arnold Schwarzenegger

Nel corso degli anni Arnold Schwarzenegger ha sempre parlato di Conan il Barbaro come uno dei suoi ruoli preferiti, e a più riprese è tornato a ribadire la sua volontà di realizzare un terzo capitolo intitolato King Conan.

Il film fu originariamente pensato per la Universal Pictures nel 2005, quando John Milius dichiarò di voler dirigere un progetto denominato King Conan: Crown of Iron, che avrebbe ignorato gli eventi del film Conan il distruttore: il capitolo del 1984, sempre con Schwarzenegger come protagonista, fu realizzato infatti da Richard Fleischer e cambiò non solo il cast rispetto al primo film di Milius, ma anche i toni e le atmosfere.

Tuttavia il film fu cancellato e di Milius si sono perse le tracce ormai da diversi anni. Tuttavia, Schwarzenegger qualche mese fa dichiarò di essere ancora interessato al progetto, sebbene i diritti siano in mano a terzi.

"Quando si tratta del film, la cosa triste è tutta questa questione dei diritti, che sono in mano alla tenuta di Robert E. Howard ... quando qualcuno acquista i diritti di qualcosa allora li possiede e ha la propria visione di ciò che vuole fare con quella proprietà. Il ragazzo che ha i diritti è un ragazzo giovane e sta cercando di capire come farsi strada attraverso Hollywood e questa non è una cosa facile, sapete? Quindi ci sono persone che gli dicono: 'Perché non inizi con una serie TV, e poi va forse vai su Netflix, e poi forse fai un film' eccetera eccetera. Noi abbiamo cercato di convincerlo per anni che la strada giusta da percorrere sia quella di assumere un regista davvero eccezionale e fare un altro film di Conan e farmi interpretare King Conan, con un Conan che ha 70 anni ed è stanco di sedere sul trono ed essere il re e poi ... beh, poi succede qualcosa. Quel film non è così lontano dall'avere una sceneggiatura completa. L'unico che può dare il via è la persona che detiene i diritti."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti su Schwarzenegger vi rimandiamo all'Everycult su Predator e all'Everycult su Terminator 2.