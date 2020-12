Cos'hanno in comune Wonder Woman e Superman? Ce lo dice Patty Jenkins

Mentre attendiamo il momento di rivedere finalmente Diana Prince sullo schermo, Patty Jenkins continua a promuovere l'imminente uscita di Wonder Woman 1984, e in una delle ultime interviste ha individuato una caratteristica comune tra la Principessa delle Amazzoni e Superman.

Ai microfoni del Los Angeles Times (via CinemaBlend), Patty Jenkins, oltre a ravvisare le più ovvie similarità tra i due, ha voluto porre l'accento sull'altruismo innato di entrambi i personaggi, e la naturalezza e l'onestà con cui Wonder Woman e Superman si impegnano per cercare di fare sempre la cosa giusta, e salvare il prossimo.

"Ciò che trovo interessanti di Wonder Woman è che lei e Superman sono quei supereroi vecchio stile, dediti al bene e alla giustizia, caratterizzati da una certa semplicità. Le persone con i superpoteri che sono qui per salvare la situazione" afferma infatti la regista "Tutti gli altri supereroi che sono arrivati in seguito avevano qualche ideologia o ottica che li diversificava. E credo che sia qualcosa che stranamente mancava da molti film sui supereroi, questa semplicità. Nessuno di questi aveva tale caratteristica, mentre ho amato poterci avere a che fare con Wonder Woman".

E voi, siete d'accordo con queste dichiarazioni? Fateci sapere nei commenti.

