Il consiglio comunale di New York intitola una strada in memoria di Stan Lee

Il New York post riporta che il consiglio comunale di New York ha proposto che una strada della Grande Mela venga intitolata alla memoria di Stan Lee, il leggendario fumettista che negli anni '60 creò la Marvel Comics.

Si tratta della University Avenue tra Brandt Place e West 176th Street, che sarà denominata "Stan Lee Way" in base ad un disegno di legge approvato dai legislatori che codificano e regolamentano i nomi per le strade onorarie.

Lee - che contribuì a creare amati personaggi come Spiderman, i Fantastici Quattro, gli X-Men e Hulk imprimendoli fin dagli anni '60 nella cultura popolare - visse sul tratto di strada al 1720 University Place e frequentò il liceo a DeWitt Clinton HS nel Bronx, nei pressi della via che gli sarà intitolata.

Secondo quanto riportato dal NY Post, la proposta attende soltanto la firma del sindaco.

