I compositori di alcune colonne sonore nel 2019 raccontano i loro metodi di lavoro

Diversi compositori di colonne sonore hanno concesso un'intervista a Variety, nella quale hanno svelato i loro metodi di lavoro utilizzati nei film che hanno caratterizzato sinora questo 2019 al cinema. Da Joker a Judy, da Motherless Brooklyn a Noi di Jordan Peele, i professionisti della musica hanno concesso alcune rivelazioni sul proprio lavoro.

Tra i professionisti intervenuti spicca Hildur Guðnadóttir, che si è occupato della colonna sonora di Joker e ha influenzato moltissimo il lavoro di Joaquin Phoenix sul set. La compositrice ha letto la sceneggiatura di Todd Phillips, e ha presentato delle idee musicali prima delle riprese che ha suonato con il suo Halldorophone:"Un violoncello elettrico-acustico appositamente progettato, con un set separato di corde che risuonano nel microfono, trasformando lo strumento in una sorta di meccanismo di feedback, come se fosse un violoncello di Jimi Hendrix" ha spiegato Guðnadóttir.

"Mentre il film si sviluppa, l'orchestra avanza e alla fine soffoca il violoncello. Tutto diventa più forte e aggressivo e la musica ti colpisce davvero in faccia".

La compositrice ha realizzato tutta la parte di violoncello nel suo studio a Berlino, mentre l'orchestra a registrato a New York. Su Everyeye potete leggere la recensione di Joker dalla Mostra di Venezia.



Alle musiche di Motherless Brooklyn ha lavorato Daniel Pemberton:"Il film è intriso di jazz, sembra avere molto senso aggrapparsi a quello per la colonna sonora ma non volevo fare una partitura jazz convenzionale. Come facciamo qualcosa di nuovo? Una delle cose che amo del jazz è questa sua natura astratta, ha sempre questo colore misterioso. Volevo inserirlo nelle musiche ma in un modo diverso". Ha quindi chiesto ad un sassofonista londinese di registrare dei suoni insoliti che ha poi manipolato digitalmente:"Strumenti degli anni '50 che attraversano un processo negli anni 2010".



Per quanto riguarda Noi, di Jordan Peele, se n'è occupato Michael Abels. Per il film Abels ha scritto un inno multiculturale e spaventoso, rallentato con un ritmo davvero funky che suona come niente che si sia mai sentito. Un coro di venti voci canta vagamente in latino, e si tratta della musica di chi minaccia la città.

Il resto della partitura è composta da archi e percussioni, tra cui il kalimba africano. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Noi.