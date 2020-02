Il compositore di The Batman Michael Giacchino ha visto il costume di Robert Pattinson

Sul The Batman di Matt Reeves è stato e ancora viene mantenuto un riserbo che ha dell'incredibile per un periodo storico in cui leak e indiscrezioni sono all'ordine del giorno. Del film abbiamo visto nient'altro che una foto di Robert Pattinson in tenuta da Bruce Wayne, ma qualcuno è stato decisamente più fortunato.

Non che non ne abbia il diritto, naturalmente: parliamo infatti del compositore Michael Giacchino, che del nuovo standalone sul Cavaliere Oscuro firmerà la colonna sonora. Giacchino ha infatti rivelato di aver visto il costume che l'attore recentemente visto in The Lighthouse indosserà nel film.

"Sarà diverso da tutti quanti gli altri" è stato tutto ciò che ha rivelato Giacchino, sorridendo sornione davanti alla curiosità degli intervistatori. Null'altro ci è dato sapere al momento, dunque, se non che il Batman che vedremo nel film di Matt Reeves sarà completamente diverso dalle precedenti versioni firmate Burton, Nolan o Snyder.

Il compositore si è detto entusiasta del progetto, elogiando le doti attoriali del protagonista di The Batman Robert Pattinson, sul quale è ovviamente concentrata la maggior parte della curiosità dei fan. Pattinson a parte, recentemente sono stati confermati i ruoli che Peter Sarsgaard e Jayme Lawson ricopriranno in The Batman. Il film di Matt Reeves debutterà in sala il 25 giugno 2021.