Il compositore Michael Giacchino risponde a tono alle critiche sul costume di The Batman

Dopo Hans Zimmer e Danny Elfman ora toccherà a Michael Giacchino scegliere le note giuste per accompagnare Batman durante le sue scorribande notturne. Alcuni fan non hanno apprezzato il design del costume di Batman mostrato nel video test e le critiche non sono andate a genio al compositore.

Tra tutte le professionalità coinvolte nel progetto, il compositore sembra in effetti essere la figura più propensa a rilasciare informazioni e a far valere il proprio punto di vista. In precedenza aveva rivelato di aver visto il costume e aveva avvertito tutti sul fatto che fosse diverso da tutti gli altri Batsuit. Alcuni utenti su Twitter sono stati comunque sorpresi dal nuovo look, e non si sono fatti problemi ad esprimere un certo dissenso sul social.

"A dire il vero, fa veramente schifo , ca**o", ha commentato uno di loro. Gioacchino ha subito risposto con "Amo i commenti intelligenti e ragionati come questo. I tuoi genitori devono essere orgogliosi. Bravo!"

Un altro utente si è lamentato del fatto che il video mostrato non dicesse assolutamente nulla sul personaggio, data la sua staticità e la generale mancanza di azione. Ancora una volta arriva il super-compositore a fare giustizia, e allega una gif raffigurante un'esilarante scenetta con Batman e Robin intenti a ballare sul palco. "Così va meglio?"

Insomma, non c'è tregua per i villain del web. Ovviamente, il musicista ha risposto anche ad altri commenti in maniera molto più garbata, ma è interessante vedere quanto tenga al progetto. Avendo avuto modo di vedere il film da vicino, ha voluto elogiare anche il lavoro di Pattinson.