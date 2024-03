A Complete Unknown: che storia racconterà il film su Bob Dylan con Timothée Chalamet?

Che storia di Bob Dylan racconterà A Complete Unknown? Come abbiamo visto nel film Io non sono qui di Todd Haynes, la vita di Bob Dylan è piena di 'ere' e 'stili', ma è stato confermato che il biopic con Timothée Chalamet si concentrerà su un momento specifico.

A differenza di quanto fatto da altri biopic musicali più o meno recenti, come ad esempio Elvis o Maestro, A Complete Unknown non racconterà l'intera vita di Bob Dylan ma al contrario si concentrerà su uno specifico momento della sua carriera, nello specifico quello dei primi anni '60: il film sarà infatti ambientato nell'influente scena musicale newyorkese dei primi anni ‘60, e seguirà la rapidissima ascesa del musicista folk del Minnesota, allora diciannovenne, dalle sale da concerto alla vetta della classifiche grazie alle prime canzoni che hanno segnato il mondo.

Tutto culminerà con la sua rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965, quando Bob Dylan 'tradì' la musica folk tradizionale cambiando per la prima volta il suo stile e introducendo la chitarra elettrica: non a caso, come forse saprete, inizialmente il film era intitolato 'Going Electric', dato che proprio nel periodo rappresentato dal film Bob Dylan si lasciò alle spalle i toni dei primi album come 'The Freewheelin' Bob Dylan' o 'The Times they are a-changin'' per dedicarsi alla celebre 'trilogia elettrica' composta dal trittico 'Bringing It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' e 'Blonde On Blonde'. Il titolo attuale del film, A Complete Unknown, è tratto da un famoso verso del brano 'Like a rolling stone', che apre l'album 'Highway 61'.

