A Complete Unknown: prima foto ufficiale di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan

Dopo l'arrivo online dei tantissime foto e video dal set di A Complete Unknown a pochi giorni dall'inizio delle riprese, il regista James Mangold è corso ai ripari in queste ore pubblicando la prima foto ufficiale di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.

Nella foto, disponibile in calce all'articolo, la star di Dune: Parte 2 e Wonka può essere vista nel ruolo di Bob Dylan intento ad attraversare una strada notturna, quasi furtivamente: il film, lo ricordiamo, sarà ambientato nell'influente scena musicale newyorkese dei primi anni ‘60, e seguirà la rapidissima ascesa del musicista diciannovenne del Minnesota Bob Dylan come cantante folk nelle sale da concerto e in cima alle classifiche, passando per le canzoni che hanno fatto la storia della musica e culminando con la sua rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

Le riprese sono iniziate in New Jersey e proseguiranno fino a giugno. Michael Bederman, Brian Kavanaugh-Jones e Andrew Rona sono i produttori esecutivi. Mangold ha dichiarato: “Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni, sono entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Searchlight, di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che hanno aiutato Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l'accesso ai loro incredibili archivi”.

